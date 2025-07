I numeri da paura dell’attività di Laila Hasanovic fanno girare la testa a tutti, perfino a Jannik Sinner: stenterai a crederci. Fino a questo momento, Jannik Sinner ha categoricamente smentito tutto quanto. Dice di non essere coinvolto in alcuna relazione e di essere concentrato al 100% sulla sua carriera. E non diciamo che abbia mentito, ma che abbia sminuito il rapporto con Laila Hasanovic, forse, sì. Magari non saranno promessi sposi, forse si stanno solo frequentando, ma qualcosa c’è di sicuro, se lei si è presa la briga di correre ad applaudirlo sia al Roland Garros che a Wimbledon. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - La nuova fiamma di Sinner è come Re Mida: ogni suo post vale oro