L'odierno Consiglio Federale della FIP ha confermato tutto quello che è emerso nei giorni scorsi a proposito della cittadinanza italiana conferita a Donte DiVincenzo, giocatore dei Minnesota Timberwolves i cui genitori hanno origini italiane e che, negli ultimi anni, era stato ripetutamente associato a un desiderio di giocare per l'Italia. Questa la parte rilevante del testo pubblicato sul sito della Federazione: " Il Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ha deliberato lo scorso lunedì 14 luglio di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, a Donte DiVincenzo, atleta di nazionalità statunitense attualmente in NBA con i Minnesota Timberwolves, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge del 5 febbraio 1992.

© Oasport.it - Basket: cittadinanza Donte DiVincenzo, Mattarella ha firmato. Atteso l’ultimo passaggio dell’iter