Como proponeva tour ai turisti con un grosso cane | sanzionato buttadentro abusivo

Stava promuovendo tour in battello ai turisti sul lungolago di Como, come un "buttadentro", ma senza lavorare per nessuna delle società autorizzate. Un 41enne originario di Battipaglia e residente a Brunate, come riportato nel comunicato ufficiale della polizia di stato, è stato fermato e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lago di Como, i 100 massimi esperti dell’immobiliare di prestigio in un tour privato tra le dimore più esclusive del territorio - ll Lago di Como si conferma al centro del mercato immobiliare di pregio con l’arrivo di cento grandi esperti da tutto il mondo per l’evento annuale di Forbes Global Properties, in programma il 7 e 8 maggio a Villa d’Este.

Tour e noleggi barche sul Lago di Como: raffica di multe da 50 euro ai ‘buttadentro’. Ecco chi sono - La polizia di stato di Como, in collaborazione con la polizia locale, ha svolto questa mattinata un servizio mirato al controllo dei titolari di società di locazione e noleggio barche, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo e garantire il rispetto dell’articolo 27 bis del regolamento di.

"Buttadentro" fermato e multato a Como, così proponeva illegalmente tour sui battelli - Un 41enne è stato fermato e sanzionato a Como per aver offerto tour sui battelli senza autorizzazione e per violazioni amministrative.

