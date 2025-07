Virus West Nile migliorano i due pazienti pontini Scatta la sorveglianza sanitaria

Sono residenti a Cisterna e a Priverno i pazienti contagiati dal Virus West Nile, o “febbre del Nilo”, identificati come casi autoctoni del Lazio. La conferma è arrivata nella giornata di ieri, 16 luglio, e ha fatto scattare le attivitĂ di sorveglianza sanitaria previste dal Piano nazionale per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: virus - west - nile - pazienti

