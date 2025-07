Uno di quei miti che non può tramontare. La sua linea è inconfondibile e anche chi non mastica tantissimo di motori la riconosce al volo. La MINI classica, la “piccoletta” terribile a tre porte, ha fascino da vendere e ancora adesso, in un mondo che muta forma a grande velocitĂ , riesce a resistere con vigore. Anzi, si aggiorna ed evolve. In un luogo suggestivo come la Tabaccaia, in provincia di Brescia, dove un tempo uomini e donne lavoravano nelle piantagioni di tabacco, si riannodano i fili di una storia che ha voglia di proseguire nel segno della sportivitĂ , dell’adrenalina e delle emozioni grazie alla MINI John Cooper Works. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuova MINI John Cooper Works, emozioni vecchia scuola e tecnologia moderna: primo contatto