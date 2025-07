Dragon Ball Z | Kakarot un video mostra i miglioramenti su PC grazie all’upgrade grafico gratuito

Cinque anni dopo il suo debutto originale, Dragon Ball Z: Kakarot torna a far parlare di sé su PC grazie ad un upgrade grafico gratuito, disponibile da oggi per tutti i possessori del gioco. Ricordiamo infatti che Bandai Namco e CyberConnect2 hanno reso disponibile il cosiddetto HD Upgrade, già visto nel 2023 su PS5 e Xbox Series XS, che apporta una serie di migliorie visive capaci di dare nuova linfa all’action RPG ispirato all’universo di Akira Toriyama. Vista questa importante novità , il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video comparativo che mostra in dettaglio i cambiamenti tra la vecchia versione e quella aggiornata su PC. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Dragon Ball Z: Kakarot, un video mostra i miglioramenti su PC grazie all’upgrade grafico gratuito

