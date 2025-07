LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | superiorità imbarazzante di Pogacar ad Hautacam sprofondano Vingegaard ed Evenepoel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 17.57 In classifica generale Pogacar comanda con 3’31” su Vingegaard.La domanda ora è: con quale distacco vincerĂ questo Tour? Se vuole, può anche superare i 10 minuti. 17.56 Tadej Pogacar dedica la vittoria allo sfortunatissimo Samuele Privitera, ragazzo di neanche 20 anni che ci ha lasciato dopo una caduta al Giro della Valle d’Aosta. 17.55 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 4:21:19 2 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 2:10 3 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 2:23 4 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 3:00 5 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 3:00 6 VAUQUELIN KĂ©vin ArkĂ©a – B&B Hotels 3:33 7 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 3:35 8 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:02 9 ROGLI? PrimoĹľ Red Bull – BORA – hansgrohe 4:08 10 RODRĂŤGUEZ Cristián ArkĂ©a – B&B Hotels 7:26 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: superioritĂ imbarazzante di Pogacar ad Hautacam, sprofondano Vingegaard ed Evenepoel

In questa notizia si parla di: pogacar - diretta - vingegaard - tour

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in DIRETTA: scontro stellare tra Pogacar ed Evenepoel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2025.

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in DIRETTA: Pogacar a un passo dalla vittoria, Ciccone si gioca il podio negli ultimi 10 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI FEMMINILE DALLE 15.

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in DIRETTA: Pogacar in fuga solitaria. Un grande Ciccone si gioca il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI FEMMINILE DALLE 15.

Tour de France, #Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla #TDF2025 #11luglio Tutti i dettagli su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-1 Vai su X

Tour de France, Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-13b3d4a3-180a-4c0c-b - facebook.com Vai su Facebook

Tour de France, Pogacar vince la dodicesima tappa e torna in maglia gialla - Pogacar torna in maglia gialla; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel già in crisi sulla penultima salita! Forcing brutale della Visma di Vingegaard; Tour de France: Nona tappa, Chinon-Châteauroux. Merlier vince, brucia Milan sul traguardo - Tappa 9, il video dell'ultimo km: vince Merlier.

Tour de France, la 12^ tappa in diretta live - 3850 metri di dislivello: 4 GPM, uno di quarta categoria, uno di prima, uno di seconda e la salita finale di ... Scrive sport.sky.it

Pogacar impressionante a Hautacam, Vingegaard e la Visma ko sui Pirenei. Terzo Lipowitz, Evenepoel a più di 3 minuti - Prestazione epica di Tadej Pogacar che riprende la maglia gialla nella prima giornata sui Pirenei. Segnala eurosport.it