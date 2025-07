L’esercito francese si ritira dal Senegal

L’esercito francese ha concluso la sua presenza militare permanente in Africa occidentale e centrale il 17 luglio, durante una cerimonia storica a Dakar. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’esercito francese si ritira dal Senegal

L’esercito francese si ritira dal Senegal dove era presente dal 1960 - L’esercito francese ha concluso la sua presenza militare permanente in Africa occidentale e centrale il 17 luglio, durante una cerimonia storica a Dakar. Scrive internazionale.it

