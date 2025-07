Paolo Bonolis e Sonia Brugabelli molto vicini | cosa spera il conduttore

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis spesso insieme nell’ultimo periodo, il rapporto dopo la rottura. Alberto Dandolo sul settimanale Oggi è tornato a parlare di un’ex coppia molto nota nel mondo dello spettacolo, quella formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis (Foto Ig @vanityfairitalia) I due si sono detti addio già da tempo ma il loro rapporto è sempre rimasto sereno, non solo per il bene dei loro figli ma anche per la stima che provano l’uno nei confronti dell’altra. Secondo il giornalista, però, sarebbero sempre più vicini. Sul noto settimanale si legge: “Non c’è scelta professionale che Bonolis faccia senza che sia vigilata da Sonia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Paolo Bonolis e Sonia Brugabelli molto vicini: cosa spera il conduttore

“Sonia Bruganelli sarà felice”. La notizia su Paolo Bonolis è un vero scoop nel mondo della tv - Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui progetti futuri di Paolo Bonolis per la prossima stagione televisiva.

Sonia Bruganelli da Giulia Salemi: «Mi stavi antipatica. Con Paolo Bonolis ero infelice. Angelo Madonia? Piace ai miei figli» - Giulia Salemi archivia rancori e vecchie rivalità. Dopo aver invitato Elisabetta Gregoraci nel suo podcast "Non lo faccio x moda" ? con cui aveva litigato al Grande.

Amici 25, Sonia Bruganelli spinge per il fidanzato Madonia come prof, ma Bonolis non gradirebbe - Deborah Lettieri non prenderà parte alla prossima edizione di Amici. Al momento il cast dei professori è ancora in fase di definizione, e le uniche presenze certe sembrerebbero essere quelle di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre più vicini: la reazione di Angelo Madonia; Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo vicini, la reazione di Angelo Madonia: Non è felice del legame esclusivo; Sonia Bruganelli sul rapporto con l’ex Paolo Bonolis: “Con i figli sono molto più presente di lui”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo vicini, la reazione di Angelo Madonia: “Non è felice del legame esclusivo” - Secondo un'indiscrezione, Angelo Madonia non avrebbe preso benissimo il riavvicinamento tra la sua compagnia Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, favorito ... Secondo fanpage.it

Pare che i due ex si siano lasciati alle spalle la burrascosa separazione e che tra loro sia tornato il sereno - Intanto Angelo Madonia non sarebbe "felice di questo legame esclusivo". Da gazzetta.it