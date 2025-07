Pensioni bloccate e niente Pasquetta L’austerità francese favorirà Le Pen

Tra le misure anti-debito, annunciate dal premier Bayrou, anche il taglio di tremila posti di lavoro pubblici Intatte le spese per Difesa e migranti. La leader sovranista: «Purga sociale, abbassare i contributi all’Ue». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pensioni bloccate e niente Pasquetta. L’austerità francese favorirà Le Pen

