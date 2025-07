Scarlett Johansson debutta alla regia con data di uscita negli Stati Uniti e preparativi per la corsa agli Oscar

annuncio ufficiale della data di uscita di “Eleanor the Great”. Una delle notizie più attese nel panorama cinematografico riguarda la prossima distribuzione del film “Eleanor the Great”, diretto dalla famosa attrice Scarlett Johansson. Il lungometraggio, che rappresenta il debutto alla regia dell’attrice, ha finalmente una data di uscita confermata negli Stati Uniti e in Canada. dettagli sulla distribuzione e protagonisti. data di lancio e aree coinvolte. Il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 26 settembre. La distribuzione è affidata a Sony Pictures Classics, che ha annunciato l’uscita ufficiale per le principali città statunitensi e canadesi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Scarlett Johansson debutta alla regia con data di uscita negli Stati Uniti e preparativi per la corsa agli Oscar

In questa notizia si parla di: data - uscita - scarlett - johansson

L'Estate nei tuoi occhi 3, svelati data di uscita e teaser trailer dell'ultima stagione - Come anticipato già dallo scorso anno, su Prime Video torna l'acclamatissima serie teen drama L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) con la terza stagione.

L'Estate dei Segreti Perduti: trama, teaser trailer e data di uscita della serie mistery thriller Prime Video - In arrivo su Prime Video una nuova serie tv rivolta a un pubblico giovanile (e agli amanti dei gialli).

Borderlands 4, Gearbox anticipa la data di uscita ed annuncia data ed ora dello State of Play dedicato - L’attesa per Borderlands 4 si accorcia: Gearbox ha annunciato ufficialmente che il lancio del nuovo capitolo è stato anticipato al 12 settembre 2025.

Scarlett Johansson e Adam Driver sul set del film Paper Tiger (2022), diretto da James Gray (Armageddon Time) e la cui uscita è prevista per il 2026. I due attori avevano già recitato insieme nel commovente Storia di un matrimonio di Noah Baumbach. - facebook.com Vai su Facebook

#R101News: grazie agli incassi del primo weekend di uscita del suo ultimo film da protagonista #JurassicWorldLaRinascita, #ScarlettJohansson è diventata l'attrice che ha fatto incassare di più al box office nella storia del cinema Vai su X

Film comedy My Mother's Wedding: terzo matrimonio con Scarlett Johansson e Kristin Scott Thomas; “Jurassic World: Rebirth”, il trailer svela una nuova era con Scarlett Johansson e dinosauri mai visti; Jurassic World v Superman v Fantastici 4: le date d'uscita dei film più attesi dell'estate.

Fly Me to the Moon, Scarlett Johansson e Channing Tatum svelano la data ... - Scarlett Johansson e Channing Tatum divideranno la scena in Fly Me to the Moon, rom com che a breve presenterà il suo primo trailer: i due attori protagonisti svelano la data in un breve teaser. Come scrive comingsoon.it

Black Widow, l'uscita è prevista per il 28 ottobre nel Regno Unito - Scarlett Johansson si prepara a tornare a rivestire i panni della Vedova ... Riporta tg24.sky.it