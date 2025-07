Lotta al narcotraffico | arrestato in Spagna il camorrista Simone Bartiromo Colosimo | Un altro colpo alle mafie

La lotta al narcotraffico registra un altro successo. I carabinieri dei Nucleo investigativo di Napoli, con la collaborazione della Dcsa e del Servizio di cooperazione internazionale di Polizia, hanno ucciso il latitante Simone Bartiromo, 34 anni, inserito nell'elenco ex cento 100 del Ministero dell'Interno (latitanti pericolosi). L'uomo è stato rintracciato a Orihuela, Alicante (Spagna), con il supporto in fase esecutiva di personale dell' Udyco-Policia National di Madrid. Simone Bartiromo, uno dei Re del narcotraffico. Bartiromo, membro di un'organizzazione criminale camorristica dedita al traffico internazionale ed organizzato di droga su larga scala, destinatario di diversi provvedimenti restrittivi per reati associativi relativi al narcotraffico, ha svolto – tra l'altro – un ruolo di primo piano all'interno dell'organizzazione del clan Sorianiello, camorra del Rione Traiano, legato al sodalizio di Secondigliano, nonché all'interno dell'organizzazione del clan "Amato Pagano", come principale canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti – prevalentemente cocaina e hashish – gestito direttamente dalla Spagna, unitamente ad altre organizzazioni criminali dedite al traffico di droga.

Giuseppe Palermo, arrestato in Colombia il re del narcotraffico. Piantedosi: «L'Italia in prima linea nella lotta alle mafie» - È stato catturato a Bogotà , in Colombia, Giuseppe Palermo detto?Peppe?, ritenuto al vertice del clan di?ndrangheta di Platì, nel Reggino.

Lotta al narcotraffico con 37 arresti in due diverse operazioni, a Napoli e Reggio Calabria. A Napoli i poliziotti della #Squadramobile hanno arrestato 20 persone, mentre a Reggio Calabria sono 17 quelle finite in manette.

