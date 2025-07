Porto Sant' Elpidio precipita con un parapendio a motore dentro una piscina di una struttura privata | ferita un' animatrice gravissimo il pilota

PORTO SANT'ELPIDIO - Un uomo su un parapendio a motore ha perso il controllo del mezzo precipitando su una piscina di una struttura privata di Porto Sant'Elpidio, ferendo lievemente. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Porto Sant'Elpidio, precipita con un parapendio a motore dentro una piscina di una struttura privata: ferita un'animatrice, gravissimo il pilota

