Trump e l’immigrazione | tra promesse di deportazione e bisogno di manodopera agricola

“Il presidente Trump è un grande sostenitore degli agricoltori americani. e si impegna ad assicurare che abbiano la necessaria manodopera per mantenere la loro prosperitĂ .” Con queste parole la portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson ha cercato di mettere a tacere le lamentele degli agricoltori americani, grandi finanziatori della campagna elettorale di Donald Trump, che i raid sull’immigrazione stiano danneggiando le loro attivitĂ aziendali. La stragrande maggioranza dei braccianti agricoli, come si sa, sono residenti stranieri, secondo stime dello United States Department of Agriculture. Si crede che vi siano piĂą di 2,5 milioni di braccianti agricoli nel Paese. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

