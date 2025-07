Roma, 17 lug. (askanews) - Unire competenze tecniche, esperienze e conoscenze raggiunte e da raggiungere per rendere le reti di trasporto del gas sempre più efficienti e sicure grazie alla digitalizzazione. Un percorso che ha vantaggi concreti per consumatori e ambiente perché avere reti più sicure e in grado di trasportare anche gas green ad esempio si traduce in risparmi e in decarbonizzazione. É questo l'obiettivo con cui Italgas, la maggiore società italiana ed europea di distribuzione del gas ha rinnovato il memorandum di intesa con la britannica Cadent, che porta il gas a 11 milioni di abitazioni e unità commerciali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italgas rinnova intesa con britannica Cadent: focus innovazione