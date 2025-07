Nuovo ospedale affidato allo studio associato Rossiprodi di Firenze il progetto definitivo | la delibera dell' Asl

Con l'adozione della delibera n.771 del 17 luglio 2025, la Asl Toscana nord ovest ha affidato allo studio Rossiprodi associati di Firenze – vincitore del concorso di progettazione – l'incarico per la redazione del progetto definitivo del nuovo ospedale di Livorno. "Un passaggio fondamentale -. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - affidato - studio - rossiprodi

Nuovo ospedale, affidato allo studio associato Rossiprodi di Firenze il progetto definitivo: la delibera dell'Asl.

Nuovo ospedale a Livorno, ok all'incarico per la redazione del progetto definitivo - Con l’adozione della delibera 771 del 17 luglio 2025, la Asl Toscana Nord Ovest ha affidato allo studio Rossiprodi – vincitore del co ... Come scrive msn.com

Ospedale in ritardo di tre anni - MSN - Da quando, nel luglio del 2023, i vertici dell’Asl, della Regione e del Comune hanno svelato il vincitore del concorso di progettazione, quello dello studio Rossiprodi di Firenze. Si legge su msn.com