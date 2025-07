Tour de France 2025 | Tadej Pogacar un alieno sui Pirenei Vingegaard lontanissimo

Tutti aspettavano l’inizio delle salite e sui Pirenei lo spettacolo non è mancato. Dodicesima tappa del Tour de France 2025 nel segno di Tadej Pogacar. La caduta di ieri è giĂ alle spalle, il campione del mondo ha dominato in lungo e in largo sull’arrivo in vetta di Hautacam: prova di forza devastante da parte dello sloveno che ha sbaragliato la concorrenza prendendosi il successo parziale e la Maglia Gialla, staccando nettamente tutti i rivali. Ad oggi, la Grande Boucle è giĂ chiusa. Partenza come di consueto a spron battuto con il gruppo che si è spezzato ed una cinquantina di atleti all’attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: Tadej Pogacar un alieno sui Pirenei. Vingegaard lontanissimo

