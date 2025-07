Calciomercato Juve individuato il centrocampista del futuro! La cifra richiesta è altissima | possibile affare da 80 milioni di euro?

Calciomercato Juve, individuato il centrocampista del futuro: le novità sulle mosse dei bianconeri in entrata. La Juventus continua a sondare il mercato per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione e tra i nomi monitorati c'è quello di Morten Hjulmand, capitano dello Sporting Lisbona e centrocampista danese classe '99. Sebbene l'interesse della Juve sia concreto, la trattativa appare tutt'altro che semplice, soprattutto alla luce delle richieste economiche avanzate dal club portoghese. Calciomercato Juve, lo Sporting spara altissimo per Hjulmand. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A BOLA, lo Sporting Lisbona ha chiarito le proprie condizioni per una possibile cessione di Hjulmand.

Calciomercato Juve: colpo individuato. Chi è il grande sogno per l’estate, quel giocatore bianconero può finire nell’affare. Novità - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve: ecco chi sarà il grande colpo dei bianconeri per l’estate, un giocatore bianconero può finire nell’affare.

Calciomercato Juve LIVE: all in su Osimhen, individuato il difensore del futuro, nuovo nome sulla fascia - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Osimhen Juve, la rivelazione di Ceccarini: «È lui il giocatore individuato dai bianconeri ma…». Poi svela sul futuro di Kolo Muani - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, la rivelazione di Ceccarini sul futuro dell’attaccante accostato ai bianconeri: le dichiarazioni.

Calciomercato Juventus, obiettivo centrocampista: da Kessié a Hjulmand, tutte le idee di Comolli per questa estate. La lista - Calciomercato Juventus, obiettivo centrocampista: da Kessié a Hjulmand, tutte le idee di Comolli per questa estate. Riporta juventusnews24.com