Siria Netanyahu | Cessate il fuoco ottenuto con la forza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il cessate il fuoco in Siria “è stato ottenuto con la forza”. “L’aviazione ha attaccato sia le bande di assassini che i veicoli armati. Ho anche aggiunto un obiettivo per attaccare il Ministero della Difesa a Damasco. Come risultato di questa potente azione, è stato stabilito un cessate il fuoco e le forze siriane si sono ritirate a Damasco”, ha detto Netanyahu in un videomessaggio. Netanyahu ha promesso di mantenere demilitarizzata la Siria meridionale e di proteggere la comunitĂ drusa, che ha una popolazione consistente in Israele e che ha descritto come “i fratelli dei nostri fratelli”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, Netanyahu: "Cessate il fuoco ottenuto con la forza"

