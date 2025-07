Domotek Volley Reggio Calabria | presentato il calendario della Serie A3 Credem Banca

La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara alla nuova stagione con grandi ambizioni. La cerimonia di pubblicazione dei calendari si è tenuta presso la Sala Salieri dell’Hotel Centergross di Bologna, dove in tre giorni intensi si sono confrontate tutte le realtà del volley italiano, dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Domotek Volley Reggio Calabria: Romeo è il neo direttore marketing - La Domotek Volley Reggio Calabria annuncia l’ingaggio di Gianluca Romeo come direttore marketing. Un professionista di grande esperienza e competenza, che porta con sé un ricco bagaglio di successi nel mondo dello sport e non solo.

Serie A3, Spinello è il nuovo palleggiatore della Domotek Volley: riconferma per Lopetrone - Thomas Spinello è il nuovo giovane palleggiatore della Domotek. L’anno scorso giocava in provincia di Messina, nella serie C della Sicily BVS.

Domotek Volley Reggio Calabria: presentato il calendario della Serie A3 Credem Banca - Esordio stagionale a Galatone in Puglia il 26 ottobre, la prima in casa il 2 novembre contro Castellana Grotte ... Secondo reggiotoday.it

Pellegrino: ‘Volley-mercato è un appuntamento importante per la Domotek’ - Il Volley Mercato di Bologna si conferma un appuntamento irrinunciabile per il mondo della pallavolo italiana, e tra i protagonisti spicca la Domotek Volley Reggio Calabria, rappresentata da una buona ... Lo riporta citynow.it