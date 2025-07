Dallo stadio di San Siro a City Life. Le mani sulla città, non Napoli ma Milano. I palazzinari non ci sono – o meglio c’erano – solo a Roma. Anzi, da qualche anno si stanno divorando la Capitale Morale d’Italia. Siamo nel cuore del Nord che tira il resto del paese. Una Milano che in preda a una furia edilizia ha cambiato non solo la sua “sky line”, ma soprattutto stravolto il suo tessuto sociale, mutato il suo stesso dna, estromesso le classi popolari e borghesi, spalancato le braccia solo alla finanza e all’alta impresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le nuove mani sulla città sono a Milano, non più a Napoli. E l’affare San Siro ne è l’emblema