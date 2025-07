Unicredit-Banco Bpm la Consob valuta la proroga sull’Ops

La Consob sta valutando un’eventuale proroga dell’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit su Banco Bpm, che al momento è destinata a concludersi il 23 luglio. A margine dell’audizione in Senato presso la commissione d’inchiesta sulle banche, il presidente dell’AutoritĂ , Paolo Savona, ha dichiarato: «Stiamo studiando», in risposta a una domanda sulla possibilitĂ di prolungare i termini dell’offerta promossa dall’istituto guidato da Andrea Orcel. La possibilitĂ di una nuova sospensione, che rappresenterebbe la seconda dopo quella giĂ disposta a maggio con un’estensione di 30 giorni, è attualmente in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit-Banco Bpm, la Consob valuta la proroga sull’Ops

