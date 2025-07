Tagli all’agricoltura esplode la rabbia | È guerra Lollobrigida a Von der Leyen | Un piano non all’altezza

«Vogliono dichiararci guerra? Bene, siamo pronti ». La frase, lapidaria e tutt’altro che diplomatica, è uscita dalla bocca di Massimiliano Giansanti, presidente del Copa, mentre centinaia di agricoltori marciavano ieri sotto le finestre del Palazzo Berlaymont — sede della Commissione europea — al grido di “ Benvenuti a Vonderland ”, parafrasando con sarcasmo il nome della presidente Ursula von der Leyen. In questo scorcio di luglio, l’Europa agricola non applaude né non ringrazia per i tagli che rischia di dover subire. «La proposta della Commissione non è all’altezza », ha sentenziato da Roma il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tagli all’agricoltura, esplode la rabbia: “È guerra”. Lollobrigida a Von der Leyen: “Un piano non all’altezza”

Università sul piede di guerra: sciopero contro i tagli, la guerra e la precarietà - Oggi l’università italiana si è fermata. Con uno sciopero che non nasce da vertici né da proclamazioni centralizzate, ma da una rete diffusa di assemblee di lavoratrici e lavoratori precari che negli ultimi mesi ha ricostruito parola, corpo e presenza dentro gli atenei.

Tagli alla Collodi, via una sezione. Mamme e papà sul piede di guerra: "Non vogliamo classi pollaio" - Anche a Busto Arsizio genitori in allarme, come in altri comuni del territorio, per il rischio che la scuola dell’infanzia Collodi (che fa parte dell’Istituto Comprensivo De Amicis), possa perdere una sezione e per questo si stanno mobilitando.

Tagli all'ausiliariato in Asl 4, sindacati sul piede di guerra: "A rischio personale e qualità dei servizi" - Le segreterie di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti hanno annunciato l'apertura delle procedure per lo sciopero del personale impiegato nel servizio di ausiliariato, dopo aver appreso, in data 14 maggio 2025, della decisione di Asl 4 di tagliare 150 ore settimanali nei presidi ospedalieri.

Nello scontro sul bilancio Ue ci perdono gli agricoltori: tagli per 86 miliardi - 2034 riduce i fondi per agricoltura e pesca, scatenando reazioni furiose ... ilfattoquotidiano.it scrive

Confagricoltura su tagli Ue al settore: «Una dichiarazione di guerra» - Il presidente Massimiliano Giansanti accusa Von der Leyen: «Sta smantellando l'Ue, agricoltura non sarà rafforzata con tagli da 86 miliardi» ... Lo riporta corrieredellacalabria.it