La chiesa cattolica di Gaza colpita dagli attacchi di Israele era al centro dei pensieri di Papa Francesco, che era solito chiamare il parroco padre Gabriel Romanelli per farsi tenere aggiornato sugli sviluppi dell’assedio. Il sacerdote italiano è stato ferito nell’attacco che ha provocato anche tre morti. Nel video si vede la telefonata tra Bergoglio e Romanelli. Il Papa raccontò poi così una delle sue ultime telefonate con Gaza: “Lì dentro ci sono 600 persone. Mi hanno detto ‘oggi abbiamo mangiato lenticchie con pollo’, una cosa che non erano abituati a fare. Preghiamo per la pace a Gaza e in tante parti del mondo”, ha continuato il Pontefice che ha poi sottolineato: “La guerra è sempre una sconfitta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chiesa di Gaza, quando Papa Francesco chiamò padre Romanelli: il video della telefonata