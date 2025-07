Rigenerazione urbana a Bologna | l’ex ospedale dei Bastardini rinasce a nuova vita

Bologna, 17 luglio 2025 – Da antiche radici nascono nuove opportunitĂ . Così l’ex ospedale degli Innocenti – conosciuto anche come ospedale dei Bastardini - è pronto a trasformarsi in centro multiculturale, con spazi di produzione artistica, spettacoli dal vivo, lavoro, studio e socialitĂ , con alcune prime attivitĂ che partiranno giĂ in autunno. Inoltre, il progetto prevede di destinare una piccola parte del complesso al residenziale: quattordici appartamenti, giĂ costruiti, saranno messi a reddito con un mix di locazioni calmierate e a mercato, per garantire il necessario equilibrio economico dell'operazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rigenerazione urbana a Bologna: l’ex ospedale dei Bastardini rinasce a nuova vita

In questa notizia si parla di: ospedale - bologna - bastardini - rigenerazione

Bologna, 19enne muore in ospedale dopo essere stato picchiato, due indagati - Il ragazzo è scomparso dopo essere stato picchiato e spinto a terra, probabilmente colpito da un motorino, in seguito a un urto per strada, e la Procura ha aperto un'indagine per omicidio preterintenzionale, al momento ci sono due idagati L'articolo Bologna, 19enne muore in ospedale dopo essere stato picchiato, due indagati proviene da Il Difforme.

Incidente terribile in via Bologna: motociclista gravissimo in ospedale - Terribile incidente nel tardo pomeriggio di ieri – venerdì 25 aprile 2025 – a Torino in via Bologna all’incrocio con via Pacini.

19enne muore in ospedale a Bologna dopo una lite, picchiato per aver urtato un ragazzo: si indaga per omicidio - Un 19enne è morto in ospedale a Bologna dopo aver battuto la testa a seguito di una lite: è stato picchiato per aver urtato un altro giovane

Rigenerazione urbana a Bologna: l’ex ospedale dei Bastardini rinasce a nuova vita; Invimit Sgr pubblica l’offerta per l’ex Ospedale dei Bastardini a Bologna; Il nuovo progetto sull’ex ospedale dei Bastardini.

Rigenerazione urbana a Bologna: l’ex ospedale dei Bastardini rinasce a nuova vita - Nella grande struttura di via D’Azeglio troveranno posto un centro multiculturale e 14 appartamenti che andranno sul mercato con un mix di affitti calmiaerati e di mercato ... msn.com scrive

Il complesso “Ex Ospedale degli Innocenti” a Bologna diventa centro multiculturale - Sono state presentate oggi in un incontro con la stampa le linee guida del progetto di rifunzionalizzazione del complesso immobiliare “Ex Ospedale degli Innocenti” a Bologna, di proprietà del Fondo I3 ... Lo riporta sassuolo2000.it