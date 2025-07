Napoli inizia il ritiro di Dimaro | il primo allenamento – VIDEO

Il Napoli di Antonio Conte scende in campo per il primo allenamento della stagione, di seguito il video dell’accoglienza da parte dei tifosi azzurri. Inizia ufficialmente il ritiro di Dimaro per gli uomini di Antonio Conte. Arrivati in mattinata nel ritiro estivo che li ospiterà per i prossimi giorni, gli azzurri sono scesi in campo oggi pomeriggio per il primo allenamento dell’estate azzurra. È anche l’occasione di salutare i tifosi e di fari accogliere dall’abbraccio generale, il primo in maglia azzurra per i nuovi arrivati Marianucci, De Bruyne e Noa Lang. Di seguito le prime immagini dei calciatori del Napoli in campo nel centro sportivo di Dimaro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, inizia il ritiro di Dimaro: il primo allenamento – VIDEO

In questa notizia si parla di: primo - ritiro - allenamento - napoli

Installato a Lecco il primo Locker per consegna e ritiro pacchi - A Lecco è stato installato il primo locker da Locker Italia, la joint venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce.

Installato a Lecco il primo Locker per consegna e ritiro pacchi - A Lecco è stato installato il primo locker da Locker Italia, la joint venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce.

Installato a Lecco il primo Locker per consegna e ritiro pacchi - A Lecco è stato installato il primo locker da Locker Italia, la joint venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce.

Lo store del Napoli a Dimaro è a dir poco spettacolare Tutta la nuova collezione per i tifosi azzurri che invaderanno la cittadina del Trentino in questi giorni di ritiro Prima e seconda maglia, kit da allenamento, felpe e non solo... #SSCNapoli #CalcioNapo - facebook.com Vai su Facebook

Primo allenamento Napoli, azzurri in campo a Dimaro: «I campioni dell'Italia siamo noi», il coro dei tifosi; Ritiro Napoli a Dimaro LIVE: azzurri in campo per il primo allenamento; Napoli inizia ritiro Dimaro: primo allenamento oggi.

Ritiro Dimaro Napoli 2025, giorno 1: discorso Conte, poi si comincia! Giri di campo per gli azzurri | DIRETTA VIDEO - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video del primo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val ... Riporta msn.com

LIVE – Dimaro, day 1: il primo allenamento del Napoli - Benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento del Napoli nel primo giorno del ritiro di Dimaro. Secondo iamnaples.it