Villa Pamphili Francis Kaufmann in carcere rivuole il suo cuscino | Sono innocente cosa filtra da Rebibbia

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Villa Pamphili, la politica va a trovarlo in carcere e Francis Kaufmann denuncia tutto. "Tutte le notti, non è giusto" - facebook.com Vai su Facebook

Villa Pamphili,di fronte al Gip Francis Kaufmann si avvale della facoltà di non rispondere. Sceglie il silenzio nell'interrogatorio di garanzia il cittadino statunitense, principale sospettato per la morte della compagna e della piccola bimba di circa un anno. Vai su X

Duplice omicidio Villa Pamphili, Francis Kaufmann protesta dal carcere di Rebibbia - Proteste in carcere, Francis Kaufmann denuncia condizioni difficili e disagio notturno tra urla e poco riposo. Secondo notizie.it

