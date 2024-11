Gaeta.it - Nuovo Commissario europeo per l’agricoltura: le sfide e le promesse di Christophe Hansen

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittereuropea si trova in un momento cruciale, soprattutto dopo l’audizione di, candidato del Lussemburgo per il ruolo dipere l’alimentazione.ha ricevuto un ampio sostegno durante la sua audizione presso la commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento, il che ha acceso le speranze e le aspettative del settore. La situazione del comparto primario richiede decisioni rapide ed efficaci per tutelare i produttori, garantire un reddito equo e affrontare lelegate al cambiamento climatico.La promozione die le aspettative perLa recente audizione diha messo in luce le sue intenzioni riguardo alla gestione delin Europa.