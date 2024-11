Gaeta.it - Nuovo bivacco sul Gran Sasso: riposizionamento dell’ex Bivacco Lubrano a Calascio

In un'importante operazione logistico-ambientale, l'exè stato ricollocato questa mattina sul suo promontorio originale, a 1815 metri di altitudine, tra il Monte Prena e il Monte Camicia. Questo intervento è stato possibile grazie alla sinergia tra l'Agenzia regionale di protezione civile dell'Abruzzo, l'Esercito Italiano e diverse realtà locali e associazioni, come "I Corridori del Cielo". La nuova struttura offre un rifugio sicuro per gli alpinisti e gli appassionati di montagna, in un'area delche era priva di punti di emergenza.Dettagli operativi della ricollocazioneLa ricollocazione delha richiesto un'operazione altamente coordinata, culminata con il trasporto della nuova struttura mediante un elicottero Chinook CH-47F del 1° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Antares".