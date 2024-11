Tvzap.it - “Grande Fratello”, Tommaso spiazza tutti su Maica: lei dispiaciuta

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

News TV. Dopo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ancheFranchi è stato trasferito al Gran Hermano. L’intento degli autori, italiani e spagnoli, sarebbe quello di farlo avvicinare aBenedicto, che aveva soggiornato nella Casa più spiata d’Italia per alcuni giorni. In queste ore, l’idraulico senese ha svelato le sue vere intenzioni.Leggi anche: “”, gossip bomba su Javier e la coinquilinaLeggi anche: “”, l’annuncio didalla Spagna gela il pubblicoDa qualche giornoFranchi è ha già chiarito la sua posizione sostenendo di non sentire la mancanza di MariaVittoria Minghetti nonostante il forte legame che si è creato tra i due. Ma non solo: il secondo giorno ha anche confessato di non essere così attratto daBenedicto, con la quale sembrava stesse nascendo qualcosa quando la ragazza era in Italia.