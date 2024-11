Lapresse.it - Germania, crisi governo ed elezioni anticipate: i precedenti

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Indi. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato di voler chiedere un voto di fiducia al Bundestag il prossimo gennaio, dopo aver deciso di licenziare il ministro delle Finanze, Chrstian Lindner, sancendo ladeltedesco. La richiesta della fiducia potrebbe portare a nuove, che dovrebbero tenersi entro la fine di marzo 2025. Non è la prima volta che un cancelliere chieda il voto di fiducia. INella storia della Repubblica Federale Tedesca, è successo un totale di cinque volte che un cancelliere ricorresse al voto di fiducia. In tre occasioni ha portato a nuove. Nel 1982, Helmut Schmidt, esponente dei socialdemocratici dell’Spd, utilizzò il voto di fiducia per calmare unadi coalizione (ma perse un voto di sfiducia costruttivo lo stesso anno).