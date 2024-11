Ilveggente.it - Galatasaray-Tottenham, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

è una partita valida per la quarta giornata dell’. Dove vederla in tv, streaming, probabilie pronosticoNon gioca dallo scorso 28 ottobre il: dopo la vittoria contro il Besiktas i turchi hanno usufruito di un turno di riposo quindi arrivano al match contro ilsicuramente più freschi degli inglesi. Che invece, in questo periodo, di partite ne hanno giocate due: una in Carabao Cup e una in campionato. E si sa, gli impegni pesano eccome nelle gambe di tutti.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itPotrebbe fare la differenza questa fattore nel match in programma nel tardo pomeriggio di giovedì: i giallorossi stanno bene sia fisicamente che mentalmente soprattutto perché nelle ultime uscite hanno vinto sempre.