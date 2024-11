Ilrestodelcarlino.it - La diga del Furlo non verrà svuotata per cercare Riccardo, il 19enne scomparso

Pesaro, 6 novembre 2024 – “Ladelnonper”. Lo annuncia il prefetto di Pesaro Emanuela Saveria Greco al termine del vertice che si è svolto questa mattina in Prefettura a cui hanno partecipato tutte le istituzioni locali: sindaci, forze dell’ordine ed Enel, l’ente gestore della centrale del. Il prefetto ha espresso vicinanza alla famiglia dima ha spiegato le ragioni per cui, dopo il confronto, è stato deciso di non dare seguito alla richiesta avanzata dalla famiglia delBranchini,sabato 12 ottobre dopo aver lasciato la propria auto parcheggiata all’ingresso della centrale idroelettrica del. “Ci siamo confrontati sulla richiesta avanzata dal legale della famiglia (l’avvocato Elena Fabbri ndr.) di svuotamento della– ha commentato il prefetto -.