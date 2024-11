Liberoquotidiano.it - Anche la Pennsylvania! Trump a un passo dal cappotto. Kamala fugge e tace: che umiliazione...

Nessun "testa a testa": le elezioni negli Stati Uniti dicono in modo netto, chiaro, inequivocabile Donald. Manca solo l'ufficialità, ma il tycoon vince - anzi, stravince - la corsa alla Casa Bianca controHarris, che ha scelto di non parlare fino a mercoledì. Segui lo spogli in diretta. Ore 07.35 -vince la, la proiezione Donaldha vinto lae i suoi 19 voti elettorali. E' la proiezione di Fox news, secondo cui il candidato repubblicano sarebbe a tre voti dalla presidenza: al momento ne ha 267, per tornare alla Casa Bianca gliene servono 270. Laera considerata fondamentale per conquistare la presidenza. Ore 07.18 - Harris vince nel New Hampshire Secondo le proiezioni dell'Associated Press,Harris ha vinto nel New Hampshire, Stato che mette in palio quattro grandi elettori.