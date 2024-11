Un american breakfast per commentare le elezioni Usa all’università di Firenze

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

– L’associazione Alumni Cesare Alfieri, in collaborazione con la Scuola di scienze politiche, il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’università die la TuscanAssociation, lancia un’iniziativa innovativa per analizzare in tempo reale i risultati dellepresidenzialie. Il 6 novembre, all’alba dell’arrivo dei risultati definitivi delle elezion ci sarà l’Electionalla libreria Campus al Polo di Novoli. Durante la mattinata, docenti, professionisti ed esperti di politica internazionale offriranno approfondimenti e analisi dettagliate sui risultati elettorali. L’evento prevede inoltre collegamenti in diretta dagli Stati Uniti, per fornire aggiornamenti in tempo reale e prospettive sugli esiti delle. Questa iniziativa unica sarà accompagnata da una colazione all’a offerta ai partecipanti registrati.