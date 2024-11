Terremoto forte scossa di mangituto 53

Thesocialpost.it - Terremoto, forte scossa di mangituto 5,3

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 ha colpito la regione di Pizarro, in Colombia, alle 04:14 ora italiana. L'epicentro è stato localizzato a circa 132 km a ovest-nordovest di Pizarro, con una profondità stimata di 10 km. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi o vittime. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare eventuali conseguenze.