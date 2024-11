Piperspettacoloitaliano.it - Perché Gennaro uccide Patrizia, come finisce Gomorra 4

Leggi l'articolo completo su Piperspettacoloitaliano.it

Il finale di4,nell’ultima puntataIl finale di4 è intenso di emozioni e colpi di scena. Una stagione diversa dalle altre, soprattutto dopo l’apparente morte di Ciro Di Marzio.ha cambiato vita insieme alla moglie Azzurra e il figlio Pietro, affidando le redini del clan Savastano a DonnaSantoro e ai Levante. Alcuni incidenti di percorso riporteranno il figlio di Don Pietro alla vecchia vita a Napoli, ma? Ecco4.4 ?Nella scena finale di4 avviene un inaspettato colpo di scena.e Michelangelo raggiungono l’interporto per prendere nella notte un volo privato che li porterà via lontano per sempre da Napoli. Tutto organizzato daSavastano, che ha atteso l’uscita dal carcere di Donna