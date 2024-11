Ilnapolista.it - Il Mondiale per Club ha un regolamento ufficiale. Ma non ha i soldi

La Fifa ha reso noto ildelperche si disputerà la prossima estate negli Stati Uniti. Giustamente Marca titola che ormai “è realtà”, nonostante tutti i dubbi che si trascina appresso una competizione che di fatto non si sa ancora dove prendere iche ha promesso di redistribuire. I, scrive Marca, “sanno già che sarà la Fifa a gestire i diritti commerciali e audiovisivi , ma non è ancora stato rivelato l’importo che riceverà ciascuna squadra. “Le società partecipanti presenteranno la lista definitiva di un minimo di 26 giocatori e un massimo di 35 (di cui almeno tre portieri) per partecipare alla competizione. Le società potranno sostituire i calciatori il cui contratto sia scaduto naturalmente nel corso della competizione, aggiungere un massimo di due nuovi giocatori alla lista finale, che non verranno conteggiati ai fini del numero massimo di 35 giocatori”.