Lapresse.it - Elezioni Usa 2024, Trump a Mar-a-Lago: il party nella notte dell’Election Day

Leggi tutto su Lapresse.it

Donaldtrascorrerà a Mar-a-il giorno delleUsa. “È ufficialmente l’Election Day! Sarà il giorno più importante della storia americana”, ha scritto su X il candidato repubblicano alla Casa Bianca.”L’entusiasmo degli elettori è alle stelle perché la gente vuole rendere l’America di nuovo grande. Questo significa che le file saranno lunghe – scrive il tycoon – ho bisogno che votiate, non importa quanto tempo ci vorrà. Rimanete in coda. I Democratici comunisti radicali vogliono che facciate le valigie e torniate a casa. Insieme otterremo una vittoria straordinaria per rendere l’America di nuovo grande”. It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History. Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again.