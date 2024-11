Ilgiorno.it - Ultimo saluto a Gigi Bisleri papà del Palio

Addio a una delle figure più caratteristiche della città, vero e proprio motore di tante iniziative: è scomparso ieri mattina a 82 anni, per tanti anni presidente del Club Wasken Boys, associazione di volontariato e solidarietà, nonché ideatore deldi Lodi, la storica “cursa dei cavai“, l’unica competizione dove gli animali non si azzoppano visto che i fantini spingono costruzioni di legno. Le sue energie, fino all’, erano ancora rivolte tutte alla sua città e alle iniziative che aveva ancora in serbo. Messa in soffitta l’edizione numero 37 della disfida tra i rioni, ormai entrata nel cuore dei laudensi, già la sua attenzione e il suo spirito organizzativo erano tesi verso un’altra sfida. L’età non contava davanti a entusiasmo e passione.