Tutte le novità di Star Comics da Lucca Comics & Games

Grandissimesono in arrivo per tutti i lettori amanti delle pubblicazioni dal Sol Levante! Direttamente da, in questi giorni capitale indiscussa del fumetto, una valanga di manga è pronta a far impazzire di gioia sia i fan accorsi alla kermesse lucchese che tutti quelli rimasti a casa. Dopo l’annuncio di Manga Issho, la nuova ed epocale rivista europea di manga che combina le culture di Italia, Francia, Spagna e Germania, due pubblicazioni attesissime faranno capolino nel catalogo: Kagurabachi e My Love Story With Yamada-Kun at LV.999! Ma non è finita qui, la casa editrice ha infatti annunciato tantissime altre opere, pronte ad assecondare tutti i gusti dei lettori.