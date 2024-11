Sport.quotidiano.net - Lazio, Pellegini: "Baroni è molto empatico, ci tiene con l'attenzione alta. Su Tavares..."

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Roma 3 novembre 2024 - Alla vigilia della sfida di campionato trae Cagliari, Marcosceglie di non presenziare alla classica conferenza stampa prepartita, rimandando così ogni incontro con i giornalisti alla conferenza post-partita della sfida stessa. Laperò ha comunque presentato la sfida per bocca di uno dei suoi protagonisti, in particolare è stato Luca Pellegrini a raccontare la vigilia in casa biancoceleste ai microfoni diStyle Channel. Ecco le sue parole. L'intervista si è aperta parlando dell'entusiasmo: la parola perfetta per descrivere l'ambiente laziale in queste settimane. I risultati recenti hanno dato grande spinta, ma la paura è che questo animo leggero, possa portare a sopravvalutazioni di se stessi o sottovalutazioni dell'avversario. Questo il commento del terzino: "L'entusiasmo è un amico in questo momento.