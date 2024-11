Quotidiano.net - Gem Elettronica,. Leonardo sale dal 30% al 65% del capitale

LA GEMè stata fondata nel 1977 a San Benedetto del Tronto con l’obiettivo di progettare, produrre e supportare sistemi radar navali e sistemi integrati di bordo innovativi e convenienti per la sorveglianza marittima e la sicurezza della navigazione. Gemopera principalmente come prime contractor, distinguendosi per la capacità di soddisfare le esigenze di tutti i clienti, sia per impianti di piccola che di grande portata, grazie alle sue tecnologie emergenti e alla capacità di fornire soluzioni con un ottimo rapporto costo/prestazioni. Oggi l’azienda offre anche sistemi integrati, sensori inerziali e software dedicati alla navigazione marittima e a supporto delle missioni della Homeland Security per la sorveglianza delle coste, degli aeroporti e dei porti.