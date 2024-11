.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 4^ giornata

Continua a vincere il Corinaldo, ora a -1 dalla vetta. Pari pirotecnico per lo Jesi, perde pesantemente il Cus Ancona JESI, ANCONA e CORINALDO, 4 novembre– Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: questo è il bilancio4^del girone D diB dia 5 per quanto riguarda le nostre squadre. Partiamo dall’unico successo: il Corinaldo (foto di copertina) suona la terza e batte 2-0 la Real Dem, in una gara definita dal club “senza infamia e senza lode”. Hanno segnato Bronzini (capocannoniere del girone con 6 gol) e il portiere Perlini mentre stava giocando da quinto di movimento. I biancorossi di Tinti, con questo successo, restano al secondo posto con 9 punti, accorciando a -1 dalla capolista Città di Chieti. Un momento di Jesi-Nuova Juventina Il pareggio, invece, è dello Jesi: la squadra di Pieralisi ha pareggiato per 5-5 contro la Alumnia Nuova Juventina Montegranaro con i gol di Carnevali, Di Iorio (tripletta) e Alemao.