Eccellenza / Il Fabriano Cerreto ferma la Maceratese (1-1)

Partita intensa ed equilibrata all’Aghetoni: l’autorete di Ciattaglia apre le marcature, poi Cognigni pareggia. Terzo pari di fila per la squadra di Caporali, prima trasferta senza vittoria per quella di Possanzini, 3 novembre 2024 –con un gol per tempo si dividono la posta in palio. L’1-1 finale rispecchia una partita equilibrata, giocata con ardore dai padroni di casa che costringono la squadra di Possanzini al pareggio, dopo aver vinto tutte le quattro trasferte precedenti. Il, che prima dell’inizio del match consegna con capitan Stortini e l’ex di turno Marino un mazzo di fiori sotto la curva dei tifosi ospiti per ricordare Stefano Tognetti, sostenitore dellascomparso, condi essere un osso duro per le formazioni di vertice.