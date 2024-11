Gaeta.it - Proteste a Pescara contro l’abbattimento selettivo di cervi: tensioni e posizioni politiche

Facebook WhatsApp Twitter In Abruzzo, la questione deldiha sollevato un acceso dibattito pubblico, culminato in una manifestazione a. Associazioni ambientaliste, animaliste e rappresentanti di partiti d’opposizione si sono riuniti in piazza per contestare la recente delibera approvata dalla Giunta regionale guidata da Marco Marsilio, che prevede l’eliminazione di 469. Questa decisione ha innescato non soloma anche l’apertura di un contenzioso legale davanti al Consiglio di Stato. Le motivazioni dietro la delibera della Giunta regionale La Giunta Marsilio ha giustificatodeisulla base di preoccupazioni riguardanti la sicurezza stradale e i danni all’agricoltura.