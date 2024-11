Usa 2024, Jennifer Lopez sul palco con Kamala Harris: “Facciamo vincere i buoni” (Di venerdì 1 novembre 2024) Jennifer Lopez al fianco di Kamala Harris durante un comizio in Nevada. “Mi piacciono i finali hollywoodiani, mi piace quando vince il bravo ragazzo o, in questo caso, la brava ragazza”, ha dichiarato la postar mondiale che si è rivolta soprattutto ai latini e ai portoricani più volte oggetto degli insulti e delle campagne denigratorie di Donald Trump. “Questo è anche il nostro Paese e noi dobbiamo esercitare il nostro diritto di voto il 5 novembre”, ha chiosato la cantante. Lapresse.it - Usa 2024, Jennifer Lopez sul palco con Kamala Harris: “Facciamo vincere i buoni” Leggi tutto su Lapresse.it (Di venerdì 1 novembre 2024)al fianco didurante un comizio in Nevada. “Mi piacciono i finali hollywoodiani, mi piace quando vince il bravo ragazzo o, in questo caso, la brava ragazza”, ha dichiarato la postar mondiale che si è rivolta soprattutto ai latini e ai portoricani più volte oggetto degli insulti e delle campagne denigratorie di Donald Trump. “Questo è anche il nostro Paese e noi dobbiamo esercitare il nostro diritto di voto il 5 novembre”, ha chiosato la cantante.

