Serie A da Napoli-Atalanta a Inter-Venezia | gli arbitri dell’undicesima giornata

Sono stati resi noti gli arbitri per il weekend dell'undicesima giornata di Serie A. È stato inoltre diramato anche il quadro delle partite dei primi due turni del 2025 Neanche il tempo di mandare in archivio il turno infrasettimanale che è già il momento di pensare alla prossima giornata di Serie A. Doveri per Napoli-Atalanta: tutti gli arbitri del weekend (LaPresse) – Calciomercato.itSpazio quindi alle designazioni arbitrali che sono state diramate proprio questa mattina dall'Aia. Il big match tra Napoli e Atalanta è affidato a Doveri, mentre Ferrieri Caputi dirigerà l'Inter e Abisso la Juventus. Di seguito l'elenco completo delle designazioni per il prossimo turno: BOLOGNA – LECCE Sabato 02/11 h.15.00 COLLU ROSSI L. – CECCON IV: GALIPO' VAR: GHERSINI AVAR: MASSA UDINESE – JUVENTUS Sabato 02/11 h.18.

La Serie A torna in campo nel weekend e per il Napoli, reduce dal successo a San Siro contro il Milan, è già tempo di un altro big match, quello contro l'Atalanta di Gasperini. Una partita che può già ...

In questi minuti inoltre la Lega Serie A ha diramato un comunicato relativo ai primi due turni del 2025. Serie A, il quadro dei primi due turni del 2025 (LaPresse) – Calciomercato.it ...

È Daniele Doveri di Roma l'arbitro designato per Napoli-Atalanta, gara dell'11/a giornata della Seria A in programma domenica alle 12.30. Udinese-Juventus di domani alle ...

Dopo il turno infrasettimanale si torna in campo. L`AIA ha reso noti gli arbitri, gli assistenti, i IV Ufficiali, VAR e AVAR per ...