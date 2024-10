Juric spiega l'esclusione di Pellegrini dai titolari di Roma-Torino

Juric ha deciso di fare delle scelte forti per la gara contro il Torino, quella che avrebbe potuto decidere il suo futuro sulla panchina Leggi tutto su Calciomercato.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.com: Ivanha deciso di fare delle scelte forti per la gara contro il, quella che avrebbe potuto decidere il suo futuro sulla panchina

Roma, Ivan Juric respira, Paulo Dybala spiega il gol

(msn.com)

Queste le parole del tecnico della Roma Ivan Juric a DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino: "Dopo Firenze era importante riprendere la strada giusta. I ragazzi sono stati bravi nel gioco e ne ...

Juric spiega perché ha tolto Cristante e Angelino dopo 30 minuti: “Ho visto cose brutte in campo”

(msn.com)

Ivan Juric dopo la goleada subita dalla Roma contro la Fiorentina è tutt'altro che arreso: "Se sto zitto e non parlo è perché dopo una batosta ...

Juric spiega cos’è successo nello spogliatoio Roma dopo il ko di Firenze: “Giorni di litigi pesanti”

(fanpage.it)

Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida che la sua Roma giocherà contro il Torino all’Olimpico. Il tecnico giallorosso conferma le tensioni nello spogliatoio post Firenze: “Sono stati giorni di ...

Dybala: "Non sapevo neanche dov'ero sul gol". Juric spiega esclusione Pellegrini, Vanoli furioso

(sport.virgilio.it)

Mancavano sia Dovbyk, infortunato, che Pellegrini. Juric chiarisce: “L’esclusione di Pellegrini è stata una scelta tecnica ma è entrato benissimo nella ripresa da capitano, senza Dovbyk abbiamo ...