Sanremo, la Rai diffida il Comune: scoppia la guerra dei marchi

Tra la Rai e ildisi va verso il braccio di ferro. A Viale Mazzini non hanno accolto bene il bando sull’assegnazione del Festival nel quale si chiedono 6,5 milioni di euro per assicurarsi l’evento, contro i 5 milioni che la Tv di Stato ha pagato quest’anno. Inoltre un’altra richiesta che ha fatto saltare dalla sedia i legali Rai riguarda la ‘tassa’ non inferiore all’1% richiesta nel bando sugli introiti derivati dalla pubblicità venduta per il Festival diladeiA Viale Mazzini hanno ricordato come tutti gli eventi collaterali che vengono organizzati nella città didurante la settimana festivaliera siano pagati da RaiPubblicità e quindi non è affatto gradita e giustificata la richiesta dell’1%. Entro 40 giorni la Rai presenterà il progetto redatto per assicurarsi il bando, mentre il 22 maggio si pronuncerà il Consiglio di Stato dopo il ricorso presentato in seguito alla sentenza del Tar della Liguria.